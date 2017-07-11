Erzincan da 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinlikleri başladı

Terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin bastırılmasının yıldönümünde 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak üzere gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Erzincan da ki Garnizon Şehitliği ziyaret edilerek, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, 3.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanu Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende dualar edildi. Ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, şehitlik defterini imzaladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş şehitlik defterine şunları yazdı; “Vatanını ve devletini canı pahasına koruyan aziz milletimizin kahramanlıklarını unutturmamak, gelecek nesilleri anlatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu aziz vatanın istiklali için sıra dağlar gibi duran aziz milletimizin bir mensubu olarak devletimizin bekası için her türlü tehditle mücadele edeceğiz. Akif’in “Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda“ diyerek bizlere seslendiği dizeleri şiar kabul edip anadan, babadan, yardan vazgeçip vatan uğruna canını feda edenlerin izinden yürümeye devam edeceğiz.”

Daha sonra ise şehit mezarlarına il protokolü tarafından karanfil bırakıldı.