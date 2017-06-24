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24 Haziran 2017 11:32

Erzincan emniyetinden ihtiyaç sahiplerine 116 paket ramazan paketi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü personelinden toplanan gıda malzemelerinden oluşan toplamda 116 adet Ramazan paketi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Erzincan emniyetinden ihtiyaç sahiplerine 116 paket ramazan paketi

24 Haziran 2017 11:32


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Dini günler ve bayramlar, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın arttığı toplumsal yaşamda vazgeçilmez öneme sahip değerlerdir. Bu kapsamda polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın arttırılması, ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun yardımda bulunabilmek adına toplamda 116 adet Ramazan paketi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından bölgelerinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı”denildi.




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