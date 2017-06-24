Erzincan emniyetinden ihtiyaç sahiplerine 116 paket ramazan paketi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Dini günler ve bayramlar, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın arttığı toplumsal yaşamda vazgeçilmez öneme sahip değerlerdir. Bu kapsamda polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın arttırılması, ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun yardımda bulunabilmek adına toplamda 116 adet Ramazan paketi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından bölgelerinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı”denildi.