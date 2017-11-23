Erzincan merkezine ilk kar düştü

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yollarda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Erzincanlı bazı vatandaşlar kar yağışı nedeniyle halk otobüslerini tercih etti. Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Erzincan Belediyesi temizlik ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Ekipler, şehir merkezindeki yollarda olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Sabaha kar ile uyanan Ahmet Dadaş isimli vatandaş, kışa hazırlıksız yakalandıklarını söyledi. Aracında yaz lastiklerinin olduğunu ifade eden sürücü Ahmet Dadaş, 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiğini takmak zorunda kaldığını dile getirdi.