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23 Kasım 2017 11:43

Erzincan merkezine ilk kar düştü

Erzincan’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kimi vatandaşı sevindirirken kimini üzdü.

Erzincan merkezine ilk kar düştü

23 Kasım 2017 11:43


Erzincan’da kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yollarda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Erzincanlı bazı vatandaşlar kar yağışı nedeniyle halk otobüslerini tercih etti. Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Erzincan Belediyesi temizlik ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Ekipler, şehir merkezindeki yollarda olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.


Sabaha kar ile uyanan Ahmet Dadaş isimli vatandaş, kışa hazırlıksız yakalandıklarını söyledi. Aracında yaz lastiklerinin olduğunu ifade eden sürücü Ahmet Dadaş, 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiğini takmak zorunda kaldığını dile getirdi.




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