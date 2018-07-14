Erzincan Müftülüğü’nden 15 Temmuz’u anma programı

İl Müftülüğü konferans salonunda İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve Tekinler Kız Kur’an Kursu, Şekerci İsmail Yalçınkaya Kız Kur’an Kursu, Bilal-i Habeşi Kız Kur’an Kursu ve Dedepaşa Erkek Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz Şehitlerini Anma programı Vali yardımcısı Fatih Acar, İl Müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve geniş bir halk kitlesinin katılımıyla gerçekleşti.

Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı ve Recep Demir Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Nur Muhammed Coşkun’un tilâvet ettiği Kur’an-ı Kerim’in ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin 15 Temmuz gecesi Ankara’da bizzat kendi yaşadıkları ve gözlemlerini dile getirdi ve bir daha benzer durumların yaşanmaması için yeni yetişen nesillerin sahih dini bilgi, milli ve manevi değerlerle donanımlı ve insanlık sevgisiyle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çetin konuşmasında Şehitlik ve gaza ruhunun necip milletimizin genlerinde mevcut olduğunu, bu ruhun varlığı sürdükçe ve yeni nesillere aktarıldıkça, millet varlığının devam edeceğini beyan ettikten sonra, 15 Temmuz’da meş’um darbe girişiminin bu ruha sahip kadın, erkek, çocuk, genç, ihtiyar, sivil, asker, polis vatan evlatları sayesinde önlendiğini, ruhunu satmış, vatanını da satmaya hazırlanan hainlere fırsat verilmediğini belirtti.

Dünya Müslümanları ve mazlumlarının umudunun Türkiye ve Türk milleti olduğunu vurgulayan Çetin, Cenab-ı Allah’ın insanları yeryüzünü imar etmek, yaşanabilir hale getirmekle yükümlü kıldığını, bunun tahakkuk etmesi için dünyanın geçici bir sınav yeri olduğu ve her şeyin kendisine emanet olduğu bilinciyle hareket eden, donanımlı, geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmek gerektiğini, bu gün bu salonda bu azme sahip ve bu kutlu gayeye inanmış nesilleri görme kıvancını yaşadığını beyan ettikten sonra, programı hazırlayan ve izleyenlere teşekkür etti.

Müftü Mehmet Emin Çetin’in konuşmasının ardından kursların öğrencileri şiirlerle, ilahilerle, marşlarla, dualarla ve hazırladıkları piyesle geceye renk kattılar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattılar.