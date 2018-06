Erzincan Türkiye’nin En Modern İtfaiye Binasına Sahip

Ziyarette Erzincan İtfaiyesinin çalışması hakkında bilgi veren Erzincan Belediye başkanı Cemalettin Başsoy, "Bir şehrin olmazsa olmazlarından biri itfaiyedir. Türkiye’de ki birçok itfaiye binalarını gezdik, itfaiye hizmetlerinin nasıl olduğunu yerinde gördük. Seçim beyannamesinde de itfaiye binamızın yenilenmesi bildirimlerinde bulunmuştuk" dedi.

Başkan Başsoy; “30 Mart 2014 tarihinde göreve geldiğimizde ilk çalışmalarımızdan bir tanesi, çok atıl bir yerde hizmet veren şehir için çok önemli olan, vazgeçilmez olan her an yangınla afatla baş başa olan şehirlerde asla göz ardı edilmeyecek birim olduğunu tespit ettik. Atıl yerde hizmet eden itfaiye birimimizi modern halde hizmet etmesine karar verdik. En uygun yerde ki arsa problemini çözdük, şehrin her bölgesine rahatlıkla hükmedebilecek yerin kararına vardık. İtfaiye müdürümüzün bu konuda gerekli takibini sağladı ve eksik olmayacak şekilde projemizi yaptık. Bu projenin tamamı belediyemiz mimarları ve mühendisleri tarafından tasarlandı" dedi.

Türkiye’nin en modern itfaiye binasına sahip olduklarını belirten Başkan Başsoy, Toplam bin 520 m2 alanda, hizmet binası bin 290 m2 olarak hizmet edecek. 9 Belde ve 3 köyün bağlanması ile birlikte şehrin her bölgesine hızlı bir şekilde müdahale edebilecek kapasiteye sahiptir. Teknik olarak tüm donanımlara sahiptir, yaz kış hava muhalefetinde etkilenmeyecek hangarımız var. 8 aracın içerisinde rahatlıkla hareket edebilecek büyüklükte, eğitim salonları var misafirhane var, spor kompleksi var yani bir insanın rahat edebilecek her şeyimiz vardır. Şu anda çevre iller olsun Türkiye’nin bazı illeri itfaiye binamızı incelemeye geliyor. Böyle bir hizmeti Erzincan’a kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Yeni İtfaiye binasını çok beğendiğini Erzincan’a yakışır bir bina olduğunu belirten AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Burhan Çakır; “Sayın başkanımızın önemli projelerinden biri olduğunu biliyoruz Erzincan’ımızın ihtiyacını fazlasıyla giderecek böyle modern bir binayı şehrimize kazandırdığı için teşekkür ederiz.4,5 yıl gibi kısa sürede büyük projelere imza atan Belediye Başkanımızın projelerinden biri olan Erzincan İtfaiye müdürlüğü vakalara en kısa sürede cevap verecek nitelikte Allah Razı olsun” ifadelerini kullandı.