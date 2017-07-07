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07 Temmuz 2017 20:15

Erzincan’da 2017 yılında 160 Milyon TL’lik projeler yürütülüyor

Şehrin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla kenti adeta açık şantiyeye çeviren Erzincan Belediyesi, bir yandan altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeşil alan çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan’da 2017 yılında 160 Milyon TL’lik projeler yürütülüyor

07 Temmuz 2017 20:15


Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında Pir Sami Hz. Türbe Camisi ile etrafında bulunan mezarlıklarda ayrıca otobüs terminalinde yoğun çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan Cansuyu Projesinde son etap çalışmaları tamamlanmak üzere. Şehrin 292 km’lik içme suyu şebekesi hatlarının yenilenmesinin ardından, yine Avrupa Birliğinden alınan 22 milyon TL’lik bütçeyle Beytahtı su depolarından, Esentepe su depolarına kadar uzanan ishale hatları yenileniyor. Yenilenmesi planlanan ishale hatlarının büyük bölümü şehir dışında kalırken, çok az bir kısmı şehir merkezinden geçecek. Böylelikle daha sağlıklı suya daha az maliyetle ulaşılmış olunacak.


Erzincan Belediyesi Başkan Vekili Cüneyt Kuşçu, çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle Cansuyu Projesi kapsamında yürütülen son etap isale hattı yenileme çalışması hakkında teknik heyetten bilgi alan Kuşçu, projenin Erzincan için bir fırsat olduğunu ve kentin yarım yüzyıllık geleceğine ait altyapıya dair her türlü sorununu çözeceğini belirtti.




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