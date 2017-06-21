Erzincan’da 40 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemah ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-19 operasyonu düzenlendi. Sürdürülen operasyon kapsamında bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş 12 kiloluk 2 mutfak tüpü, 40 kilo amonyum nitrat ve 2 metre kablodan oluşan düzenek ele geçirildi. El yapımı patlayıcı olarak kullanılmak istenen düzenek, bomba uzmanları tarafından imha edildi" denildi.

Açıklamada, jandarmanın terörle mücadele harekatı kapsamındaki operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı.