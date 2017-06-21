Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 15:44

Erzincan’da 40 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından araziye saklanmış 12 kiloluk 2 mutfak tüpü ile patlayıcı yapımında kullanılan 40 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Erzincan’da 40 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

21 Haziran 2017 15:44


Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemah ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-19 operasyonu düzenlendi. Sürdürülen operasyon kapsamında bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş 12 kiloluk 2 mutfak tüpü, 40 kilo amonyum nitrat ve 2 metre kablodan oluşan düzenek ele geçirildi. El yapımı patlayıcı olarak kullanılmak istenen düzenek, bomba uzmanları tarafından imha edildi" denildi.


Açıklamada, jandarmanın terörle mücadele harekatı kapsamındaki operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:47
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!