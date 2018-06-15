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15 Haziran 2018 09:11

Erzincan’da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzincan’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

15 Haziran 2018 09:11


Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan- Sivas karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Yıdırım Saygıner idaresindeki 38 GG 944 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan köprü bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Öte yandan otomobilde bulunanların bayram ziyareti için Kayseri’den Erzincan’a geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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