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13 Temmuz 2018 14:14

Erzincan’da binlerce kişi meydanda Cuma namazı kıldı

Erzincan’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle binlerce Erzincanlı Cumhuriyet Meydanında Cuma namazını kıldı.

Erzincan’da binlerce kişi meydanda Cuma namazı kıldı

13 Temmuz 2018 14:14


Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanına serilen halılar üzerinde saf tutan vatandaşlar meydanı doldurdu. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından kıldırılan Cuma namazına il protokolü ve vatandaşlar katıldı.


Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin verdiği vaazda darbe girişimi sırasında uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybederek şehit olan herkese Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.


Erzincan Müftüsü FETÖ terör örgütünün, İslam’ın ahlaki hassasiyetlerini, peygamber sevgisini, zekat ve sadakayı, kurbanları ve tüm dini değer ve kavramları istismar ettiğini söyledi.


Mehmet Emin Çetin vaazında şu ifadeleri kullandı; “Milletçe tek yürek, yek vucüt olarak meydanlara aktık. Birlik ve beraberliğimize, istiklal ve istikbalimize karşı girişilen saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruh ile hain emelleri boşa çıkardık. Feraset ve basiretimizden büyük bir felaketin eşiğinden döndük.


Sureti haktan görünen ama batıla hizmet eden FETÖ terör örgütü imanımızı ahlaki hassasiyetimizi, peygamber sevgimizi, zekat ve sadakamızı, kurbanlarımızı, hasılı tüm dini değer ve kavramlarımızı istismar etti. Kendi menfaati uğruna milletimizin varlığına, birlik ve beraberliğine, ülkemizin geleceğine kast etti.”




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