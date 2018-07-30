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30 Temmuz 2018 22:40

Erzincan’da genç çiftçiler koyunlarına kavuştu

Erzincan’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe küçükbaş hayvan almaya hak kazanan başvuru sahibi genç çiftçilere, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin tarafından hayvanları teslim edildi.

Erzincan’da genç çiftçiler koyunlarına kavuştu

30 Temmuz 2018 22:40


Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Erzincan’da 197 proje karşılığı olarak 5.910.000 TL bu projeye tahsis edildi.


2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve üç yıl sürdürülmesi planlanan proje kapsamında, 2018 yılı içinde toplamda 41 genç çiftçiye küçükbaş hayvan projesi onaylandı ve 20 genç çiftçiye hayvanları teslim edildi. Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda düzenlenen hayvan dağıtım programına katılan İl Müdürü Şahin "Bugün dağıtımını yaptığımız hayvanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle çiftçilik yapan vatandaşlarımızın köyleri terk ettiği, kırsal kesimden şehirlere yerleşimin arttığı bir dönemde bu projeyi fazlasıyla önemsiyoruz. Umarım gençlerimizin tarımsal üretime katılması hususunda hayırlı olur, tüm genç çiftçilerimizi tebrik ediyorum." dedi.




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