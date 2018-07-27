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27 Temmuz 2018 14:29

Erzincan’da imar barışı başvuru sayısı 4 Bin’e ulaştı

Erzincan’da 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16.

Erzincan’da imar barışı başvuru sayısı 4 Bin’e ulaştı

27 Temmuz 2018 14:29

Maddesi uyarınca yürürlüğe giren, Kamuoyunca İmar Barışı olarak bilinen düzenlemede, şu ana kadar 4.000 başvuru yapıldı ve bu başvurulardan sağlanan gelir 1.400.000-TL’ye ulaştı.


18.05.2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi uyarınca yürürlüğe giren, Kamuoyunca İmar Barışı olarak bilinen düzenleme hayata geçirilmişti.


Bahse konu Kanun doğrultusunda 06.06.2018 tarihli ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin kapsamında İmar Barışı başvuruları 08.06.2018 Tarihinde başladı.


Konu ile ilgili bilgiler veren Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir şu ifadeleri kullandı; “İmar Barışı, İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi olup bu kanunun hedefi vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.


Bu kapsamda İmar Barışından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın İmar Mevzuatına ve Ruhsat ve Ekelerine aykırı yapıları için Yapı Kayıt Belgesi alması gerekmektedir.


Başvurular e-devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın kendi rızası ve beyanına esas olarak alınmaktadır. Başvurular tarihine kadar devam edecek olup yapı kayıt 31.10.2018 belgesi ücreti 31.12.2018 tarihine kadar ilgili bankaya yatırılması gerekmektedir.


İmar Barışı ile ilgili Mevzuatsal bilgiler, yardım videoları, başvuru belgeleri, sıkça sorulan sorular, müracaat klavuzuna http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. Ayrıca vatandaşlarımızca başvuru yapılmadan Yapı kayıt belgesi ücreti http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla adresinden hesaplanabilmektedir.


İlimizde şimdiye kadar 4.000 başvuru yapılmış olup, bu başvurulardan sağlanan gelir 1.400.000-TL’ye ulaşmıştır.”




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