Erzincan’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Erzincan-Erzurum karayolu Yaylacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Hasan Elitaş idaresindeki 24 DS 818 plakalı araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yuvarlanarak yoldan çıktı. Sürücü Hasan Elitaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan ve askerden izine gelen Yunus Emre Uyrun yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.