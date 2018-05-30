Erzincan’da şarampole devrilen araçtaki 1’bebek 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde meydana geldi. Erzincan’ın Tercan İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Emre Özelgül (31), idaresindeki 24 FU 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekiperi sevk edilerek, otomobilde sıkışan sürücü Emre Özelgül, eşi ve bebeği uzun uğraşlar sonucu buundukları yerden çıkarılarak tedavileri için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.