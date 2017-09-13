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13 Eylül 2017 10:44

Erzincan’da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan da virajı alamayan otomobil uçuruma devrildi.

Erzincan’da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

13 Eylül 2017 10:44

Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erzincan’ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Ruhan Gökyıldırım idaresindeki 06 RK 995 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Ruhan (54), Nezihe (80), Mezbure Gökyıldırım (51), Merve Özbayram (18) hayatını kaybederken, Elif Gökyıldırım (20) ve Nural Özbayram (52) ise yaralandı. AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Elazığ’a sevk edilerek, tedavi altına alındı.




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