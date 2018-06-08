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08 Haziran 2018 10:07

Erzincanlı sporcu Milli takımda

Türkiye U20 Atletizm Şampiyonasında yarışan Abdullah Özdemir U20 Balkan Şampiyonası Milli takımına girmeye hak kazandı.

Erzincanlı sporcu Milli takımda

08 Haziran 2018 10:07


İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti’nde yapılan Turkcell Türkiye U20 Şampiyonası 55 ilden 430 atletin katılımıyla yapıldı.


Gençlerde Türkiye’nin en iyilerinin buluştuğu Turkcell Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da tamamlandı. Müsabakalara Genç erkekler kategorisinde Erzincan’dan katılan Abdullah Özdemir 800 metre ve 1500 metrede birinci oldu. 800 metre yarışmasında 1,51,41 koşan Abdullah Özdemir, 1500 metrede ise 3,53 derecesi ile yarışı tamamladı ve her iki kategoride de birinci olma başarısını gösterdi.


Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nın takım seçmesi olarak gerçekleştirildi. Erzincanlı sporcu Abdullah Özdemir 800 metre ve 1500 metrede Milli takım formasını giyecek.




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