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09 Haziran 2018 15:39

Erzincanlı ziraat mühendisi ve nişanlısı kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Erzincanlı Okan Haluk Çalışkan (32) ve nişanlısı Serap Tek (25) olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Erzincanlı ziraat mühendisi ve nişanlısı kazada hayatını kaybetti

09 Haziran 2018 15:39

Aynı kazada ziraat mühendisi 9 aylık hamile kadın tedaviye alındığı Hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya - Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde dün saat 17:45 sıralarında Korkuteli’nden Antalya’ya giden ziraat mühendisi Erzincanlı Okan Haluk Çalışkan’ın (32) kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilde, takla atarak şarampole yuvarlandı.


Kazada, Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri sürücü Okan Haluk Çalışkan, ile nişanlısı Serap Tek (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ziraat mühendisleri 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin (31) ve Cemil Öztürk ağır yaralandı. Kazanın hemen akabinde bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada hayatını kaybeden Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek’in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hamile mühendis Ezgi Görkem Şahin ise karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti.


Okan Haluk Çalışkan’ın cenazesi yarın baba ocağı olan Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilerek burada toprağa verilecek.




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