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14 Haziran 2018 09:22

Gençler Ahıska Türkü ailelerin iftar sofrasına ortak oldu

Erzincan’da gençler Ahıska Türkü aile ile birlikte iftar yaptılar.

Gençler Ahıska Türkü ailelerin iftar sofrasına ortak oldu

14 Haziran 2018 09:22


Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler ve gençlik liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin Ramazan sevincine ortak oluyorlar. Gönüllü gençler ve gençlik liderleri Kahramanova ailesinin evine misafir oldular. İlk iş olarak evin temizliğini yapan gençler iftar yemeği hazırlayıp Ahıskalı ailenin Ramazan coşkusuna katkıda bulundular. 80 yaşında ki Hayriye teyze ile sohbet edip hayır duasını alan gençler öz vatanlarında huzur içerisinde Ramazan Ayını geçiren Kahramanova ailesi bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. İftar yemeğinin ardından çay eşliğinde sohbet eden gençlere teşekkür eden Kahramanova ailesi yıllarca Müslüman olmayan ülkelerde dinlerini zorluklar içerisinde yaşamaya çalıştıklarını söyleyip öz vatanlarında ibadetlerini huzur içinde yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını belirttiler. Erzincan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençlere teşekkür eden Kahramanova ailesi gençleri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.




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