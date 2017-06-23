Gönüllü gençlerden anlamlı ziyaretler

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırsever iş adamlarının desteği ile ihtiyaçlı ailelere yardım etmeye devam ediyor.

Erzincan’da yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve gönüllülük esası ile çalışan dernek üyeleri Erzincan’da belirledikleri ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde yaklaşık bin 500 çocuğa bayramlık alan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ramazan bayramı öncesi yaşlıları da unutmadı. Bayramlık elbise ile çocukları sevindiren dernek üyeleri kuruyemiş, çikolata ve kolonya’dan oluşan paket ile yaşlıları ziyaret edip hem dualarını aldılar hem de bayram öncesi bayram için hazırladıkları paketleri yaşlılara takdim ettiler.

Ramazan Ayı içerisinde gerçekleştirdiği organizasyonla, ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğa bayramlık aldıklarını belirten Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, " Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 10 yıldır Erzincan’da hizmet veriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ramazan içerisinde "Bir Çocuk, Bir Yetimde Sen Sevindir" kampanyası ile bin 500 çocuğumuza bayramlık elbise aldık. Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Şimdi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı ziyaret edep bayram için hazırladığımız paketleri kendilerine takdim ediyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. Bu tarz faaliyetlerimiz yıl içerisinde de devam edecek. Bizlerden desteğini esirgemeyen hayırsever iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyesi Sueda Altınel, ise “Gönüllü Gençler Derneği Kadın Kolları olarak düzenlenen faaliyetlere bizlerde destek veriyoruz. Ramazan ayı içerisinde bin 500 çocuğun giydirilmesinde yardımcı olduk. Şimdi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı ziyaret edip bayram için hazırladığımız paketleri kendilerine veriyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Ramazan Bayramı öncesi ziyaret edilen yaşlılar ise yapılan ziyaretten ve yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Gönüllü Gençler Derneğinden Allah razı olsun. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İhtiyacımız olan her konuda bizlere yardımcı oluyorlar” diyerek dualar ettiler.