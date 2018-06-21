İl Spor ve Engelliler Spor Merkezleri kayıtları devam ediyor

Açılacak olan İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri ile ilgili açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan halkını yaz spor okullarına davet etti.

İl Müdürü Mumcu "Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Bowling, Dart, Cimnastik, Fitness, Futbol, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, İzcilik, Judo, Karate, Tekerlekli Kayak, Kano, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu ve Yüzme (Yüzme branşı ücretlidir).Bu yıl yine ayrıca Bedensel Engellilere, İşitme Engellilere ve Özel sporculara yönelikte ücretsiz yaz spor kursları açılacaktır.Engelliler İl Spor Merkezlerinde ise İşitme Engelliler için Atletizm, Badminton, Basketbol, Karate ve Yüzme. Bedensel Engelliler için Atıcılık, Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme. Özel Sporcular için ise Jimnastik ve Yüzme branşlarında kurs kayıtları devam ediyor.İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına başvuru yapmak isteyenlerin Veli izin belgesi ve sağlık belgesini doldurarak, 1 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapması gerekiyor. Doldurulan formlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüzme Havuzunda oluşturulan başvuru noktalarına teslim edilebilir.Gençlik Merkezinde ise yaz döneminde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla çeşitli kurslar açılacak" dedi.