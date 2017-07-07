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07 Temmuz 2017 20:16

Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Erzincan’da altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yaşar Aknsel, ve Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Caddesinde kaldırım ve yağmursuyu dranaj hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

07 Temmuz 2017 20:16


Konu hakkında bir açıklama yapan hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Daha güzel ve daha huzurlu bir Erzincan için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aralıksız hizmet veriyor. Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaşar Akansel caddesinde 1458 m. Şehit Bnb Kurmay Albay Yaşar Akansel Caddesinde 1350 m. kaldırım çalışması gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl şehir genelinde 40 km. asfalt 125 km. kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 32 km asfalt kaplama, 55 km kaldırım çalışması gerçekleştirmek. İnşallah 2018 yılında kaldırım ve asfalt problemini ortadan kaldıracağız. Emeği geçen her kese teşekkür ederim." dedi.




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