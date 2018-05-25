Kesimevi ve Katı Atık Depolama Tesis çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediye tarafından yapımı devam eden projelerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Başsoy yapımı devam eden projeler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Yapım aşamasında olan kesimevimizin ve katı atık depolama tesisi projesinin çalışmalarını yerinde inceledik.

Kesimevi projemizin mali bedelinin 15 milyon 350 bin TL olacağını söylemiştik. Kesimevimizin 5 Bin metrekarelik bekleme alanları var. Tamamı 18 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Kesim evinde günde 250 büyükbaş 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Ayrıca 10 adet soğuk hava deposu bulunacak. Bu projenin çok ayrı bir özelliği daha var. Enerjisini kendisi üretecek. Güneş enerjisiyle kendi enerjisini kendisi üretebilecek bir tesisi Türkiye’de kesim hanelerde ilk defa hayata geçirmiş olacağız. Erzincan’ımızda ki üreticilere böyle bir tesisi hizmete açmak bize çok büyük bir onur veriyor gurur veriyor. Burada hijyen olacak her şey, hemen hemen el değmeden olacak.

Yine Katı Atık Depolama tesisimiz 3 bin metrekare alan üzerine 2 Milyon 250 Bin dolar maliyetle kuruluyor. Tesiste günlük 1,5 mw elektrik elde edilerek yaklaşık 6500 konutun enerjisi karşılanacak. Ayrıca geri dönüşebilen atıkları ülkemiz ekonomisine kazandırarak dışa bağımlı olduğumuz enerji ve hammadde konusunda büyük bir tasarruf edeceğiz. Yap işlet devret modeliyle hayata geçirilecek olan tesis sayesinde atıklardan doğaya karışan atık sızıntılarının önüne geçilecek ve patlama riski ortan kalkacak. Proje hayata geçtiğinde, katı atıklardan enerji üretmenin yanında görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca mevcut atık depolama alanı da ıslah edilip 40 bin m2 lik yeşil alan haline getireceğiz. Bu sayede de daha temiz bir çevrede yaşam için büyük bir adım atılmış olacağız. Herhangi bir aksilik olmaz ise 01.09.2018 tarihinde faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Daha güzel bir Erzincan için çalışmalarımız devam edecek” dedi.