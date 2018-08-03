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03 Ağustos 2018 16:11

Kızılay Özel Eğitim Merkezi Erzincan’da 10. yılını kutladı

Türk Kızılayı Erzincan Özel Eğitim Merkezi kuruluşunun 10.

Kızılay Özel Eğitim Merkezi Erzincan’da 10. yılını kutladı

03 Ağustos 2018 16:11

yılı münasebetiyle bir etkinlik düzenledi.


Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Kızılay Özel Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Demirbüken, 2008 yılında kurulan ve kurumun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye’de ilk olmalarının kendileri açısından gurur ve onur verici olduğunu söyledi.


Tunca Demirbüken açıklamasında; “Şahsim ve Kızılay ailesi mensupları adına sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kızılay özel eğitim Merkezi ailesi olarak 10.kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu ye gururlu günümüzde bu güzide kurumun açılmasında ve kuruluş aşamasında emeği gecen herkese teşekkürü bir borç biliriz. 2008 yılında kurulan, o günden bu güne cehresini her gecen gün yenileyen, başarılarına başarı ekleyen eğitimde bir çığır açan uzman ve deneyimli personeli ile Erzincan halkına hizmet sunan Kızılay Özel eğitim Merkezi Türkiye de bir ilk oluşu ile de büyük bir onur ve gurur yaşamaktadır. Merkezimiz hali hazırda 5 Fizyoterapist 1 Psikolog 12 öğretmen ve deneyimli yardımcı personeli ile eğitimde fark oluşturmuş. Bu bağlamda Erzincan halkına farkı yaratmamıza imkân sunduğu için teşekkür ediyor, başarılarla dolu nice 10 yıllar temennisi ile saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.


Açıklamanın ardından yemek programına geçildi.




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