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03 Ağustos 2018 12:52

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge yarışması yapıldı

Kadın Din Görevlileri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması Erzincan’da yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge yarışması yapıldı

03 Ağustos 2018 12:52


2018 yılı “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Kadın Din Görevlileri arasında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması İl Müftülüğü Fuaye Salonunda yapıldı. Komisyon başkanlığını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Ramazan Aran’ın yaptığı yarışmada, Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Faima İsrafilova, Çayırlı İlçe Müftüsü Özel Cömert, Müftülük Kur’an Kursu Öğreticisi Kübra Aydemir Cantekin, komisyon üyeleri olarak görev aldı.


Programın başlamasıyla yarışmacı ve izleyici katılımcılara hitap eden İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin; “Kur’an’ı öğrenme, öğretme hususunda başarılarını ispat etmiş öğreticilerimizin Kur’an’ı okuma ve anlamı konusunda yarışmaları, Cenab-ı Allah’ın hayırda yarışınız mesajını uygulamanın bir izdüşümü olduğunu düşünüyorum, bütün yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.


Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasına Erzincan, Erzurum ve Ağrı’da görev yapan Kur’an Kursu Öğreticileri yarışmacı olarak katıldılar. Yarışmada il birinciliğini Erzurum müftülüğüne bağlı kız Kur’an Kursu öğreticisi Hamide Çalık kazanırken, ikinciliği Erzincan Kavakyolu Beldesi Kız Kur’an kursu öğreticisi Zehra Arslan, Üçüncülüğü ise Ağrı ili Kur’an Kursu Öğreticisi Nejla Aydın elde etti.


Yarışmanın tamamlanmasının ardından müftülük tarafından yarışmacılara altın ve kitap gibi çeşitli hediyeler verildi.




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