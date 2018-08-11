Kurban Hizmetleri komisyon kararları alındı

21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı dolayısıyla “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ve “2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ.” hükümleri çerçevesinde kurulan Erzincan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk’ün başkanlığında İl Müftülüğünde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda; vatandaşların bu görevlerini ifa ederken kurbanlarını dini kurallara, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine dikkat etmeleri, kesim işlemlerini ehil olanların yapmaları, hayvanlara eziyet edilmemesine özen gösterilmesi ve karışılacakları sorunlarda yetkili yerlere müracaat etmeleri hususunda, İlgili kurum ve kuruluşların her türlü tedbiri almaları gerektiği komisyonca karara bağlandı.