Kurban yardım kampanyası toplantısı düzenlendi

Ülke genelinde ve yurtdışında birçok ülkede yapımına devam edilen camilere maddi katkı sağlanması amacıyla ülke genelinde bütün camilerde yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanyaya ilişkin Müftülüklerce yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yapılan toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İlçe Müftüleri ve Müftülük personeli katıldı. Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen; Ülke genelinde ve özellikle yurtdışında birçok ülkede yapımına başlanan fakat tamamlanmayan camilerin tamamlanmasının önemini vurguladı. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin tarafından yapımına devam edilen camiler hakkında sunum yapılarak bu camilerin tamamlanmasının önemi anlatıldı.