LGS için geri sayım başladı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün sınav için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Erzincan’da 2 bin 450 öğrencinin katılacağı Liseye Giriş Sınavı öncesi açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, sınav için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, hafta sonu yapılacak olan 8. Sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak olan Liseye Giriş Sınavı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Hafta sonu il merkezi ve ilçelerde yapılacak olan sınavda 2 bin 450 öğrenci ter dökeceğini dile getiren Gün şunları kaydetti; “Bu yıl liselerde ortaokuldan liselere geçiş sınavında bir değişiklik yapıldı. Daha önce temel eğitimden orta öğretimle geçiş adı altında TEOG sınavı yılda 2 defa uygulanıyordu. Neticesinde öğrencilerimiz almış oldukları puan karşılığında okullarımıza yerleşiliyorlardı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımız yapmış olduğu bir değişiklik neticesinde sınavın şeklini değişti. Yılda bir defa yapılmak üzere olan bir sınav hazırlandı. Türkiye de yaklaşık olarak 126 bin kontenjanla girilecek olan okul kontenjanı belirlendi. 1 milyon 175 bin öğrenci arasında isteyen öğrenciler girecektir. 996 bin öğrenci müracaat etti.

İlimize geldiğimiz zaman 2 bin 750 öğrencimiz 8. Sınıfta okuyor. Bu öğrencilerden 2 bin 450 öğrencimiz hafta sonunda 2 Haziran günü yapılacak olan sınava girecek ki buda öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 88’ine tekabül ediyor. Bu bizim içinde zorunlu olmamasına rağmen yüzde olarak yüksek. Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini almak bir ağacın meyvesini almakla eşdeğerdir. Bizlerde dönemin sonu gelmesi ile yıl içerisinde yapmış olduğumuz bütün çalışmaların ürünü olan sergi, fuar ve etkinliklere katılıyoruz. İlimizde ilçelerimizde her birinde bir okul olmak üzere 8 okul, il merkezinde ise bizim 6 okulumuzda bu sınav yapılacak. 1778 öğrenci merkezde 672 öğrenci ise ilçelerde sınava girecek. 6 ayrı okulda sınava girilecek. Sınavlarla ilgili olarak öğretmenlerimizin görevlendirmeleri bitti. Bu sınavla ilgili olarak bizim öğrencilere özellikle önerilerimiz var. Sınavımız 9.30 da başlamasına rağmen öğrencilerimizin saat 9 da mutlaka okullarında olmalarını istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kendileri ile birlikte kendilerini tanıtabilecek olan kimlik kartı ve sınava giriş kartı yanlarında olmalı. Öğrencilerimiz bu durum karşısında bir mağduriyet yaşamasınlar. Hangi okulda sınava giriyor ise ilgili okulun mutlaka müdürüne ulaşmasını ve ilgili bir sorun varsa mutlaka okullarda halletmeleri gerekiyor.

Bu yıl ki sınavla ilgili olarak iki oturumlu bir sınav olacak. Birinci oturum sözel ağırlıklı ve 75 dakika sürecek ve 50 sorudan oluşacak. Sayısal da ise toplam 40 soru ve 50 dakika sürecektir. Okullara yerleştirmelerle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. İlimizde bu konu ile ilgili olarak sınav sonucunda yerleşen okullardan geriye kalan öğrencilerimize ortaokullarımızın adrese dayalı olarak kendi mahallesinde ki okullara gidecekler. Ortaokullarda ki diploma notu belirleyici olacak. Bir diğer önemli olan devamsızlık önemli. Devamsızlığı az olan öğrencilerin puanları eşit olması durumunda diğer arkadaşından öne geçebiliyor. Biz bütün okullarımızı en iyi okul gibi başarılı olması ile ilgili bütün plan ve programları yapıyoruz. Bütün öğrencilerimizin de yaz kurslarına katılmalarını istiyoruz” dedi.