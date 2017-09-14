Muay Thai’de başarı devam ediyor

Müsabakalara Erzincan’dan katılan Remzi Akgül, bir üst tura yükseldi. Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen Muay Thai Dünya Grand Pix müsabakalarında Erzincanlı sporcu Remzi Akgül mücadele etti. Remzi Akgül Azeri rakibi Ayetullayev Namik’i yenerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Azerbaycan’ın Baküğ kentinde düzenlenen Grand Pix müsabakalarında 6 Ülkeden gelen sporcular mücadele etti. 81 kiloda mücadele eden Remzi Akgül aldığı başarı ile birlikte Gürcistan’da yapılacak olan müsabakalara katılma hakkı kazandı.