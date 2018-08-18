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18 Ağustos 2018 17:21

Müftülükteki saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden 2’si son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binasında dün meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden 2’si defnedildi.

Müftülükteki saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden 2’si son yolculuğuna uğurlandı

18 Ağustos 2018 17:21


Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binası içerisinde dün ilçe müftülüğü kadrosunda görevli Fatih Aslan, diğer çalışanlar ile arasında çıkan tartışma sonucu kendisine ait tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açtı. Olayın akabinde intihar eden Fatih Aslan da olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.


Otopsisi yapılan 5 kişiden ilçe müftülüğünde memur olarak görev yapan Rasim Kılıç ve Tercan Kervansaray Camii imam hatibi Harun Yakup Günay için Erzincan’ın Tercan ilçesindeki ilçe meydanında cenaze merasimi düzenlendi. Kılıç ve Günay’ın cenazeleri ilçe mezarlığına defnedildi.


Cenaze merasimine Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ölen şahısların yakınları katıldı.




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