Okul öncesi eğitim ele alındı

Bu kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün okul öncesi eğitim veren anaokulları idarecileri ile bir araya geldi.

Erzincan Yavuz Selim Anaokulunda düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, anaokullarının önemine değinip; “Hayata en iyi başlangıçtır” cümlesi ile anaokullarını tanımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gün konuşmasında; “Hayata en iyi başlangıçtır" cümlesi herhalde okul öncesini özetler. Başlamak demek. Her birimiz şu an bazen kendi kendimize deriz ki, "Yeniden başlasaydım" "Yeniden okula ilk defa başlamış olsaydım" deyip bazı şeyleri keşkekler ile ifade ederiz. Tekrar yeniden başa dönme gibi bir imkânımız yok. Ama yeni başlayan çok kişi var. "Yeniden ortaokula gitsem, yeniden ilkokula gitsem, yeniden bir anaokuluna başlasam, efendim bir çocuğu var 4 tane çoğumuz var. İlk defa yeniden anne ve baba olsam, şöyle yapardım şöyle yetiştirirdim. Şu eksikliklerim bu eksikliklerim giderdim" demiyor muyuz? diyoruz. O halde biz yeniden bazı şeylere başlayamıyorsak ise yeniden başlayanlar var.

Benim bir velim ; “Veli olmayı öğrendim ama okutacak çocuğum yok.” dedi. Aslında var ya çok büyük serzeniş bence bize hepimize. Ana okulundan itibaren biz öğretmen değil miyiz?. Her yeri, her köşeyi de olsa, karanlıkta olursa, görünmez bir yerde olsa, biz bunların hepsini dokunmayacak mıyız? Öğrenciye biz dokunacağız.

Veliye biz dokunacağız. Topluma biz dokunacağız. Varoşlar biz dokunacağız. Her tarafa bizim dokunmamız gerekli arkadaşlar. İşte onun için okul öncesi çok önemli. Eğitim ve öğretim ile ilgili reform yapmak isteyen insanlar, yeni çalışma yapmak isteyen insanların başlayacakları bir yer var. Başlangıç noktası. Başlangıç noktası neresi okul öncesi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, tüm Erzincan istediği gün istediği zaman istediğiniz an rahatlıkla kapıyı açıp girebilirsiniz.

Arkadaşlarımızın çalışmaları etkinlikleri hep okulların fiziki ortamları hem kurumlarımızın hijyenle ilgili olan durumları hem de okullarımızdaki hem Öğretim hem de eğitim Türkiye’de nasıl ki okul öncesi okullaşma da bir numaraysak ben eminim ki okullaşmanın yanında içerik olarak içeriği doldurma açısından da Türkiye’de bir numarayız. Evleri de okul haline getirmek durumundayız. Bu çocuklar bir defa sosyalleşiyorlar. Bu çocuklar sorumluluk bilincine sahip oluyor. Bu çocuklar dil gelişimi sağlıyor. Bu çocuklar iletişim çok güzel noktaya geliyor. Paylaşımcı, yardımlaşma, yardım sever birey olmanın ilk adımları sizlerin elinde oluyor.” Dedi.

Gün’ün konuşmalarının ardından toplantı anaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve Milli Eğitim Müdürü Gün ile karşılıklı fikir alış verişinde bulunulması ile sona erdi.