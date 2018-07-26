PTT’den ödenen MTV’de son gün 31 Temmuz

Erzincan’da Erzincan PTT Merkez Müdürlüğü , ERMERKEZ ve CANPARK PTT şubeleri Cumartesi günleri de açık. PTT Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini kabul etmeye başladı. PTT ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinde sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu. Geliştirilen yeni bir yazılımla Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki cezalarda 04.01.2018 tarihi itibarıyla artık PTT işyerlerinden ödenmeye başlamıştı.

Hizmet ağının genişlemesiyle birlikte sadece kent merkezlerinde değil mahallelerde kurduğu birimlerle de halkın ayağına kadar giden PTT, sunduğu yeni hizmetlerle de vatandaşlara nefes aldırıyor. Erzincan PTT Başmüdürü Metin Ağdaş yaptığı açıklamada, "PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu. Geliştirilen yeni bir yazılımla MTV ile Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki cezalar da PTT’ye ödenebilecek. " dedi

PTT’nin her geçen gün yenilendiğini ve halka hizmet için değişimlerim ve gelişimlerinin sürekli artarak devam edeceğini belirten PTT Başmüdürü Metin Ağdaş,“ PTT’nin kendini yenileyerek zamana uyum sağlama azmi ve gayreti içerisinde yeniliklere devam ediyor. PTT A.Ş. olarak günün rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyor ve çalışmalarımızdaki temel politikamız; yenilikçi bir anlayışla birçok hizmeti Ülkemizin en ücra köşesine kadar götürmekle birlikte özellikle hız ve kalite unsurlarını da ihmal etmemektir.

Vatandaşlarımız vergi dairelerinde çok uzun kuyruklarda bekliyorlardı. İnternetten de ödeme yapılabiliyordu ancak bazıları internet kullanmadığından/kullanamadığından sıkıntı yaşanıyordu. PTT’nin MTV ödemelerini kabul etmeye başlaması ile birlikte artık halkımız da rahatlamış oldu. Vatandaşlarımız bu uygulamayı çok önemli buldu. Erzincan’da İl Merkezi ve ilçelerimiz de 9 Merkez 1 Mobil ve 27 şubelerimizde bu ödemeyi mahallelerinden de yapabilecekler. Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihi geldi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan 1 Temmuz’da başlayan MTV ödemelerinin ikinci taksit ödemelerinin, 31 Temmuz tarihinde sona eriyor. Erzincan’da Cumartesi Günleri PTT Merkez Müdürlüğü, ERMEREZ PTT Şube ve CANPARK PTT Şubeleri çalışmakta. CANPARK AVM saat 10:00 ila 20:00 saatleri arasında ,ERMERKEZ PTT ise saat 09:00 ila 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir” dedi.