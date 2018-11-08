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Şair Bestami Yazgan öğrencilerle buluştu

Erzincan’da "Yazarlar Öğrenciler İle Buluşuyor" projesi kapsamında Yazar ve Şair Bestami Yazgan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Erzincan'da "Yazarlar Öğrenciler İle Buluşuyor" projesi kapsamında Yazar ve Şair Bestami Yazgan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans salonunda düzenlenen programa Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, Sosyal Bilimler Lisesi Okul idaresi, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençliğe hitap eden şiiri ile öğrencilerin karşısına geçen şair Edebiyatçı Bestami Yazgan yaptığı kısa konuşmasında; devletin eğitimde her imkânı sunduğunu, güzel okullar yaptırdığını ifade ederek, "Çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Okullar açıldığında sıraların üzerinde ders kitapları hazır. Öğrencilerimizde değerimizin farkına vararak çalışması ve başarılı olmasını arzuluyoruz. Gençlerimize her zaman güveniyoruz. Bu gün sizlerle bir arada olmaktan mutluyum” dedi. Yazgan kısa konuşmasının ardından öğrencilere şiirlerinden örnekler sundu.

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