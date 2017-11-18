Şavak Aşireti mensupları buluştu

Barav Buluşması" adı altında etkinlik düzenledi. Aşiretin geçmişten bugüne aşama aşama yaşam tarzının anlatıldığı video gösterimi ile başlayan program, yaşlı aşiret mensuplarının Osmanlı döneminde yaşanmış hikayeleri anlatmaları ile devam etti. Etkinlikte sergilenen orta oyunlar büyük ilgi gördü.

Tercan ilçesinde aşiret mensubu Cihan Boz tarafından organize edilen programa yaklaşık 800 kişi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Cihan Boz, Erzincan’a gelmeden önce doğdukları Barav köyünün bakımsızlığına değinerek, özellikle köyde bulunan caminin onarılmasının gerekliliğinden bahsetti. Boz "Bu yıl 8’incisini düzenlemiş olduğumuz Baravlılar gecesini Tercan’da düzenlemiş olmaktan ve sizleri aramızda görmekten onur duyuyorum. Yunus’un dediği gibi, ’Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için.’ Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Dayanışma ruhu ile hareket ederek birlik ve beraberliğini sağlayan toplumlar, giriştikleri her mücadelede sosyal, ekonomik, eğitim gibi her alanda başarıya ulaşmışlardır. 1980’li yıllardan itibaren göç ile geldiğimiz Erzincan bölgesinde maddi ve kültürel anlamda entegrasyon sorunları yaşamış olsak da, geçmişten gelen kadim ve zengin kültürümüz ile uyum sağlayarak birlik ve beraberlik içinde, Erzincan’daki kardeşlerimizle birlikte yaşamaya başladık. Buradan tabii ki Erzincanlı kardeşlerimizi de unutmuyoruz onlara da teşekkürü borç biliyoruz. En büyük hedefimiz sahip olduğumuz bu kadim kültürel mirası geleceğe taşımaktır. İnşallah sahip olduğumuz bu büyük kültürel mirası, böyle birlik beraberliğimizi sağlayacak etkinlikler düzenleyerek geçmişten geleceğe taşımaya vesile oluruz. Barav’a gidenleriniz bilir, köyümüzün camisi gerçekten bize yakışmayacak derecede hasarlı ve birçok eksiği bulunmakta. Buradan bismillah deyip Barav’a cami ve taziye yeri yapılması için girişimde bulunalım. İnşallah bu girişim ’Baravlılar Gecesine ne gerek var’ diyenlere güzel bir cevap olacaktır. Böylelikle bu dayanışma gecesinin en büyük meyvelerinden biri olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından, Elazığ ve Erzincan yöresine ait oyun havaları gösterimi yapıldı. Yöresel müzikleri seslendiren aşiret mensupları, kendilerine özgü yöresel orta oyunları ile büyük beğeni topladı.