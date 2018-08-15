Şireci: "Türkiye siyasetinde ezberleri bozduk"

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci açıklamasında; “14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinde tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuştur. Bizle bu ailenin bir neferi olmaktan bu yolda yürüyebilmekten onur ve gurur duyuyoruz.

AK Parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkanımız, Türkiye’nin ilk Devlet Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülünde çizgisinden şaşmayarak yoluna devam etmektedir. Bizler bu yolda milletimizden aldığımız güçle bu ülkenin hizmetkârları olmaya devam edeceğiz. Halkımızın teveccühü ile bugünlere gelen Partimiz, milletimizle kucaklaşmaya ve ülkemizi 2023 ve sonrasında da 2071 hedeflerine taşımaya devam edecektir. Aziz Milletimiz 15 Temmuz’da nasıl hainleri püskürttüyse, bugünde ekonomi üzerinden oyun oynamaya çalışan hainleri de öyle püskürtecektir.

AK Parti bir siyasi parti olarak parti içi demokrasi, millet iradesine saygınlık, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına yüksek değerler katmıştır. Partimiz kuruluşundan bugüne Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarısını her seçimde yükselterek milletle kucaklaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozduk. Milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldırdık.AK Parti, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, Milleti Yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. AK Parti sevdası, millet sevdası, memleket sevdası, büyüyen ve gelişen Türkiye sevdası olmuştur” dedi.