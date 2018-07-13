Tanoğlu "15 Temmuz’u Unutmayacağız"

Başkan Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016 tarihinde, yüce Türk Milleti, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya kalmıştır. Üzerlerine askeri üniforma giymiş alçak bir ihanet şebekesinin unsurları tarafından milli orduya ait silahlarla vatandaşlarımız şehit edilmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclis bombalanmış, halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye kalkışılmıştır.

Bu hain kalkışmanın baş aktörünün Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması olduğu aşikardır. Bu alçak yapı, yıllar içinde yetiştirerek devlet erkine yerleştirdiği örgüt üyeleri vasıtasıyla kanla, irfanla kurulan laik, çağdaş, parlamenter Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bütünlüğünü yok etmek ve yerine din kisvesi altında bir devlet inşa etmeyi amaçlamıştır.

Yabancı ülke istihbarat örgütlerinin maşası olan bu yapının millet, devlet, ülke gibi bir derdi yoktur. Dinimize ait kutsal kavramlar, bu yapı için sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir araç ve büyük kitleleri istismar etmek için başvurulan yoldur.

Ne ülkemizin toprak bütünlüğü, ne de devletimizin bekası bu alçak yapının değer verdiği kavramlar değildir. Bunun içindir ki, bu alçaklar tarihte eşi benzeri görülmeyen bir ihanete kalkışmış, milletin namuslarını emanet ettiği milli orduya ait silahları vatandaşlarımıza karşı hayasızca kullanmıştır.

Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dönemin Başbakanı Hemşerimiz Sayın Binali Yıldırım’ın çağrısıyla demokrasiye, vatan toprağına sahip çıkmıştır.

Halkımızın yurdun dört bir yanında gösterdiği birlik, beraberlik kararlığı ile hainlerin başarıya ulaşmasına engel olmuştur.

15 Temmuz’da tankların önüne yatan, canı pahasına demokrasinin yanında saf tutarak hainlere geçit vermeyen halkımızın ortaya koyduğu destansı direniş ile Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına karşı milli ruhla cevap vermiştir.

Büyük Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da demokrasi için, vatan millet için vermiş olduğu mücadele kanla, canla yazılmış bir halk destanıdır. Ülkemiz bu şanlı destanı kanları ile yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyoruz” dedi.