Tanoğlu’ndan Kurban Bayramı Mesajı

Tanoğlu bayramın ve bayramdan sonra gelecek günlerin bütün insanlık için hayırlar ve bereketler getirmesini temenni etti.

Bayramların, barışın, sevginin, dostluğun ana kaynağı olduğunu belirten Başkan Tanoğlu, “Kurban kavramı, Allah’a yaklaşmayı, ona teslimiyeti ve duyduğumuz şükran duygularımızı anlatır. Bayramlar olanın olmayanla dayanışma ve paylaşma içerisine girdiği, bir birlik ve beraberlik günüdür. Bu güzel günlerin asıl anlamı küslüklerin son bulması, kardeşlik duygularıyla birbirimize daha sıkı ve daha çok sarılmamızdır. Bayramlar bize hayatın sevgi ve dostluğu en açık şekilde hatırlatmasıdır” dedi.

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Başkan Tanoğlu, “Bir arada, müreffeh ve huzurlu geleceğe toplum olarak ulaşmaktır. Kutlayacağımız Kurban Bayramı inşallah birlik ve beraberliğimize vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle, camiam adına Kurban Bayramı’nın, ülkemizi aydınlık geleceğe ulaştırmayı şiar edinmiş, büyük milletimize, İslam alemine ve barışa her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.