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03 Ağustos 2018 12:53

Tarım sektörüne yatırımlar sürüyor

Erzincan’da işadamlarının tarım sektörüne yaptığı yatırımlara her yıl yenileri ekleniyor.

Tarım sektörüne yatırımlar sürüyor

03 Ağustos 2018 12:53

Erzincanlı işadamlarından Dursun Hıra Tercan bölgesinde yaklaşık 1000 dekarlık alanda tarımsal üretime devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, üretim yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.


Erzincanlı işadamlarından Dursun Hıra, Tercan Bölgesinde 800 dekarı kuru fasülye olmak üzere yaklaşık bin dekarlık alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Dursun Hıra’ya ait üretim sahasını gezen İl Müdürü Murat Şahin, işadamına tarıma yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Tarım sektörünün giderek modernleştiğini söyleyen İl Müdürü Şahin, yapılan başarı yatırımlarla hem kalitenin hem de birim alandan alınan verimin arttığını söyledi. Tarımın geleceğin önemli sektörlerinden birisi olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Murat Şahin, girişimciler için tarımın önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Erzincan’da yapılan çalışmaların son derece başarılı olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, işadamlarının ve yatırımcıların sektöre yaptıkları yatırımın sektörün gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.




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