Tarım ve İnsan Fotoğraf yarışması başladı.

Yarışmanın bu yıl ki tematik kategorisi "Buzağı Yılı" olarak belirlendi. Yarışma hakkında bilgi veren Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin "Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tematik kategori, 2018 yılında "Buzağı Yılı" olarak belirlendi. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya başvurular 24.06.2018 tarihinde başlayıp 21.09.2018 tarihinde sona erecek. Söz konusu yarışmayla ilgili katılım şartları ve başvuru formlarına Bakanlığımızın www.tariminsan.com internet adresinden ulaşılabilir." dedi.