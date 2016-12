TKDK Erzincan’da 40 milyon hibe desteği verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörlüğü hibe desteği vermeye devam ediyor. 2013 yılından itibaren hizmet veren kurum şimdiye kadar yatırımcılara 40 Milyon 199 bin 445,20 TL hibe desteğinde bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörlüğü, et, süt, meyve, arıcılık, balıkçılık gibi 11 alanda yatırım ve üretim yapan onlarca projeyi onaylayarak hibe desteği verdi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş’a kurum çalışmaları hakkında brifing veren İl Koordinatörü Metin Bektaş, 2012 yılında kurularak, 2013 yılından itibaren proje kabul etmeye başlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörlüğünün, 2016 yılı sonu itibariyle IPARD 1 programını tamamlayarak, yatırımı biten 78 IPARD projesinin hibe ödemelerini yaptıklarını söyledi.

Erzincan’da 16 adet büyükbaş süt üreten işletme, bir adet keçi sütü üretin işletme, bir süt toplama merkezi, 15 adet büyükbaş et üreten işletme, iki adet broiler (50 bin kapasiteli), 1 adet et işletme tesisi, 3 adet kırsal restoran, iki adet kırsal otel, bir adet aquapark, 36 adet arıcılık işletmesinin yatırımı tamamlanarak 64 milyon 516 bin 534.64 TL yatırıma karşılık 40 milyon 199 bin 445,20 TL hibe ödemesi yapıldığını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, IPARD 2 programında hibe desteklerinin devam edeceğini hatırlattı.

IPARD 2 programının birinci çağrı döneminde kabul edilen 31 milyon 037.000 TL tutarındaki 19 adet, et ve süt üreten işletmenin idari incelemelerinin tamamlandığını onay için kurum merkezine gönderildiğini söyleyen İl Koordinatörü Metin Bektaş, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için 29 adet başvuru alındığını, bunlardan kriterleri tutan ve yatırım tutarı 982 bin 996 TL olan 8 projenin onayı için kurum merkezine gönderildiğini kaydetti.

Vali Arslantaş’tan proje üretin çağrısı

Erzincanlıların, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu başta olmak üzere hükümetin açıklamış olduğu 23 ili kapsayan teşvik paketinden faydalanmalarını isteyen Vali Arslantaş, Devletin vatandaşlara güzel imkânlar sağladığını ve büyük destekler verdiğini ifade etti. Bu konuda açıklamada bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş; “Kırsal yatırım destekleri ilçelerimiz ve köylerde yaşayan vatandaşlarımız için son derece önemli. Devletimiz, kendi işini kurana, kendi işini yapana çok güzel imkânlar sağlıyor. Yatırımlarda devlet hibe olarak, karşılıksız destek veriyor. Bu destekleri gerektiği gibi değerlendirebilirsek kırsal kalkınmadaki ekonomik yetersizliğimizi aşmış oluruz” dedi. Çiftçilerin ve girişimcilerin proje üreterek, mevcut desteklerden faydalanabileceklerini söyleyen Vali Ali Arslantaş, KOBİ’lerin ve genç girişimcilerin de kendilerine sunulan desteklemelere ilgi göstereceğine inandığını vurguladı.

Özellikle kırsal kesimde eğitimli ve tarım üzerine eğitim almış gençlerin tarım, hayvancılık konularına, arıcılık konularına önem vermesi gerektiğini söyleyen Vali Arslantaş, “Köylerimizi terk ederek, topraklarımızı terk ederek, her şeyimizi şehirlerde aramaya başlarsak, şehirlerde umduğumuz, beklediğimiz hayatı bulamayabiliriz. Onun için kırsal alandaki imkânlarımızı, olanaklarımızı, potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz” diyen Vali Ali Arslantaş, çağrıda bulunarak, devletin bir çok alanda sunmuş olduğu desteklerden faydalanmak için Erzincanlıların proje üretmelerini istedi.