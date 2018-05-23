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23 Mayıs 2018 18:31

Uyguladıkları proje ile öğrencileri kaynaştırmayı hedeflediler

TUBİTAK 4006 projeler kapsamında Erzincan Çayırlı Ziya Gökalp Ortaokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Mehmet Yıldız ’ın hazırladığı, “Birlikte Satranç” projesi öğrenciler tarafından sevilerek oynanıyor.

Uyguladıkları proje ile öğrencileri kaynaştırmayı hedeflediler

23 Mayıs 2018 18:31


Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Yıldız projenin, zihinsel gelişimin yanında öğrencilerin fiziksel gelişimini de arttırmak için yapıldığını söyleyerek, öğrencilerin birlikte oyun oynamanın kaynaşmaları acısından faydalı olduğunu belirtti.


Her sınıftan öğrencini içinde yer aldığı oyun, öğrencilerin birbirileri ile kaynaşmalarında önemli pay sahibi oldu.


Proje ile ilgili bilgi veren Mehmet Yıldız; “Oyunun uygulaması, iki satranç oyuncusu satranç takimini oluşturup sahaya dizer. Taktik strateji oyunu olan satranç oyunu baslar. Oyun şah mat olana kadar devam eder.


Oyunun öğrencilerin çok hoşuna gittiğini okul bahçesine çizdiğimiz sahada öğrencilerin okul olmadığı zamanlar bir araya gelip oynandıklarını görüyoruz. Bu da projemizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi” dedi.




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