Vekâletle Kurban Kesimi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Tanıtım Toplantısına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, TDV Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Erzincan ve İlçelerdeki görev yapan din görevlileri katıldı.

Recep Demir Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Nur Muhammed Coşkun’un tilâvet ettiği Kur’an-ı Kerim’in ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin izleyicileri selamladıktan sonra; “Halkımıza dini konularda rehberlik etmek ve dinin doğru anlaşılıp hayata geçirilmesi hususunda insanımızı aydınlatma görev ve misyonuyla vazifelendirilmiş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, dinle ilgili bütün alanlarda olduğu gibi kurban ibadeti konusunda da öncülük yapmaktadır. Özellikle Vekalet Yoluyla Kurban konusunda 1980’lerin sonlarından itibaren bu güne kadar yaptığı çalışmalarla halkımızın güvenini kazanarak, her geçen yıl gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hem kurban kesim ve dağıtım alanlarını genişletmiş, hem de kesilen kurban sayılarını artırarak aziz milletimizle gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz arasında gönül köprülerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu yüce gönüllülük özellikle yaşadığı ülkelerde azınlık konumunda olan müslümanlara ümit ve güç vermiştir. İslam kardeşliğinin hatırlanması ve hayata geçirilmesinde paylaşma ve yardımlaşmanın önemi hepimizce malumdur. Başkanlığımızın bu çalışmalarına Can Erzincan’ın saygı değer canları her geçen yıl katlanan sayılarla destek vermiştir. Bu yıl 2017 yılı rakamlarının da katlanarak sayının binleri aşmasını umut etmekteyiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanımız Binali Yıldırım olmak üzere, üst düzey devlet ricali ve sivil toplum temsilcisinin katkı verdiği ‘Kardeşlik Kampanyası’nın ilimiz ve bölgemizdeki tanıtımına hemşehrimiz Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İşliyen Hocamızın görevlendirilmesi, bizim için hem onur vesilesi olmuştur hem de bize güç vermiştir. Bu vesileyle saygıdeğer Hocamıza hoş geldiniz diyor, Cenab-ı Allah’tan kampanyamızda planladığımız hedeflere ulaşmamızda bizi muvaffak kılmasını niyaz ediyorum.” diyerek konuşmalarını tamamladı.

Ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen Vekaletle Kurban Kesimi Organizasyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına;

“Hamdolsun, milletimiz, devletimiz yıllardır özellikle son yıllarda yardım denilince garip, yetim, yoksulların akla geldiği, felaket denilince ilk sırada yardıma koşan bir millet olduğu, dünyanın aklına gelen ilk devlet haline geldi. Afrika’nın uçlarından Orta Asya’ya kadar, Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya kadar Türkiye Cumhuriyeti devletine mensup olmak -etnik anlamda söylemiyorum- Türk olmak, Türk vatandaşı olmak, hayırsever olmak, yardımsever olmakla, garibin, yetimin, yoksulun elinden tutan olmakla eş anlama geldi hamdolsun” dedi.İşliyen konuşmasının devamında, Diyanet Vakfının yıllardır yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetlerden toplumun büyük kesiminin haberdar olmadığını, oysa; 147 ülkeye yardım kervanları çıkardığını, iyilik hareketleri taşıdığını ifade etti. Grafiksel anlamda, vakfın hizmetlerinin yıllara göre sürekli artış gösterdiğini, milletin ve teşkilatın iyilik hareketlerinde üstlendiği öncülük vazifesini büyük bir gayret ve özveriyle yerine getirdiğini anlattı. İşliyen katılımcılardan, bu yıl da, vekaleten kurban bağışı için gerekli gayreti göstereceklerine olan inancını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

İşliyen’in konuşmasının ardından, Türkiye Diyanet Vakfı’nca hazırlanan görsel sunum ve video gösterimi eşliğinde, TDV Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, TDV’nin Türkiye ve dünya çapında yapmış olduğu faaliyetlerle uluslararası bir iyilik hareketi olduğuna dikkatleri çekti. Vekalet yoluyla kurban bedellerinin 2018 yılı için yurtiçi 850 ?, yurtdışı ise 625 ? olarak belirlendiğini, “kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” teması çerçevesinde bütün din görevlisi ve gönüllüsü teşkilatlarımızın büyük bir özveri ve gayretle bu yılda da, kurban bağışları için gayret göstereceklerine olan inancını dile getirdi.

Kurban faaliyetleriyle ilgili sunumun ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca hazırlanan Reklam Filminin gösteriminin ardından program son buldu.