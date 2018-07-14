’ sloganı ile 15 Temmuz’un ruhu ile yeniden meydanlarda olacağız.15 Temmuz bir demokrasi zaferidir.’ Dedi.

Türk halkının 15 Temmuz akşamında çok önemli bir badireyi millet olarak atlattıklarını açıklayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘Vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin evlatlarıyız, mirasçılarıyız’

‘FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin devleti ele geçirmeye yönelik yapılan bir operasyondu. 15 Temmuz 2016 büyük ihanet ve büyük cesarettir. Halkın dirilişidir. Birlik ve beraberliğin sesidir 15 Temmuz’u asla unutmayalım, unutturmayalım. Bizler bağımsızlığı karakter benimseyen bir ecdadın torunlarıyız. Çanakkale’de vatan ve millet sevgisiyle gözünü kırpmadan siperlerden siperlere kahramanlık taşıyan bir neslin evlatlarıyız, mirasçılarıyız.

Bu büyük milletin evlatları; söz konusu vatan, bayrak, ezansa gerisinin teferruat olduğunu, böyle durumlarda hiçbir ayrım gözetilmeksizin nasıl bir araya gelindiğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçılarıyız. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar, milletimizin asırlar öncesinden bugünlere bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin aynasıdır. Hiçbir silah yoktur ki bir milletin inancı, azmi ve kararlılığı karşısında yenilmesin, hiçbir kötülük yoktur ki demokrasi ve bağımsızlık uğruna her şeyi göze almış bir milletin karşısında diz çökmesin. O gece vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ın çağrısıyla demokrasiye ve vatan toprağına sahip çıkılmıştır.

‘15 Temmuz bir demokrasi zaferidir.’

‘Milletin silahını millete doğrultan, demokrasimize darbe indirmek isteyen, aydınlık geleceğimizi yok etmeye azmeden vatan hainleri, ölüme meydan okuyarak sokaklarımızı dolduran kahraman milletimizin verdiği fedakâr mücadeleyle başarısızlığa ve bozguna uğratılmıştır. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla güzel Türkiye’mizin aydınlık geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz birliğin gücüne inanıyor, yüreklerimizin bu vatan uğruna asırlardır aynı duygularla çarptığını biliyoruz. Dadaşların kahramanca o gece gösterdiği kararlılığı 15 Temmuz 2018 Pazar akşamı ikinci yıl dönümünde Erzurum Polis Evi önünde toplanarak birlik, beraberliğimizi yeniden göstereceğiz. FETÖ’ nün hain darbe girişimi 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Erzurumlu hemşehrilerimi bütün siyasi partileri, dernekleri, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını 15 Temmuzu anma adına davet ediyorum. İnanıyorum ki, Dadaşlar diyarı Erzurum yine 15 Temmuz 2018 gecesinde Cumhuriyet Caddesini tıklım tıklım dolduracak ve iki yıl öncesine yakışır şekilde o geceyi sabah namazıyla beraber tamamlamış olacağız. Bu vesileyle, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz bir milletin yiğitlik destanını yeniden yazdığı gecenin adıdır. Hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen şehitlerimizi, gazilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Verdikleri mücadeleden dolayı daima rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize sağlıklı, ömürler diliyoruz.’