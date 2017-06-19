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19 Haziran 2017 13:33

2 bin yıla damga vuran kahraman kadınlar kitapta yer buldu

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 2 bin yıldan bu yana tarihe yön veren kahraman kadınlar kitaplaştırıldı.

2 bin yıla damga vuran kahraman kadınlar kitapta yer buldu

19 Haziran 2017 13:33

4 ayrı dönemde kahramanlık gösteren kadınların yer aldığı kitap, son olarak 15 Temmuz’u kapsıyor.


Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Orta Asya’daki Türk devletleri, Türk İslam devletleri, milli mücadele dönemi ve 15 Temmuz gecesi olmak üzere dört ayrı dönemde kahramanlık destanı yazan kadınlar kitaplaştırıldı. Alanındaki tek çalışma olan kitapta, 60’ın üzerinde kadına yer verildi. Kitapla ilgili bilgi veren Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, şunları söyledi: “Son zamanlarda kadınlarımıza karşı toplumda hiç tasvip etmediğimiz şiddet ve benzeri olaylardan esinlenerek kurumumuz bu konuya dikkat çekmek ve olumsuz tavırları ortadan kaldırmak amacıyla bir kitap hazırladık. Daha önce hiç çalışılmamış alanda ortaya koyduğumuz kitap, resim ve galeri müzemizdeki uzman Demet Köse başkanlığında ‘Kahramanlar Kadınlar Serisi’ adıyla bir kitap hazırlandı.”


Kadınların baş tacı olduklarını ifade eden Almaz, “Kitap, Orta Asya’daki Türk devletleri, Türk İslam devletleri, milli mücadele dönemi ve 15 Temmuz’daki kahraman kadınlarımız olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu kitapta 10 tane Erzurumlu kadın kahramanımız bulunuyor. Bu kitabı ücretsiz olacak halkımıza dağıtacağız. Amacımız gençlerimize ışık tutmaktır. Kısaca biyografilerini yazdık. Gençlerimiz bunlarda bir tiyatro oyunu, roman ortaya çıkarabilir. İslam ve Türk kültüründe kadın baş tacıdır. Onlara karşı kesinlikle şiddet ve benzeri muameleler yoktur. Kültürümüzde böyle toplumu yönlendiren kahraman kadınlarımız vardır. 60’ın üzerinde kahraman kadınımıza kitapta yer verdik. Bunlar tabi ki de sadece ismi bilinenler, bilinmeyen nice kadınlarımız da vardır. Özellikle son bölümde 15 Temmuz’da şehit olan ve o gece direniş gösteren kadınlarımız yer aldı. Tüm halkımız kitabımızı müdürlüğümüzden alabilir” dedi.




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