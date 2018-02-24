25 Mart Oltuspor’dan yarım dizine gol: 6-0

Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden 25 Mart Oltuspor, evinde ağırladığı Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor’a yarım dizine gol attı.

Maça fırtına gibi başlayan Oltuspor, 9. dakikada Hamit’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Oltusporlu futbolcular, Türk Bayrağı açarak Afrin’de terörle mücadele veren asker ve polislere selam verdi.

Golden sonra baskısını devam ettiren Oltuspor, maçın 12. dakikasında kazandığı penaltıyı Yunus’la gole çevirdi: 2-0.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Hamit’in düşürülmesiyle hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Bu kez penaltı atışını Alperen ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0.

İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan 25 Mart Oltuspor’da, mücadelenin 54. dakikasında sahneye çıkan Hamit kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra oyunu rölantiye alan Oltuspor, 74. dakikada Cenk ve 83. dakikada Yunus’un attığı gollerle mücadeleyi 6-0 galip tamamladı. Oltulu spor severlere muhteşem bir maç izletirken 25 Mart Oltu spor seyircisi 6 golün sevincini futbolcularla doyasıya yaşadılar. Bu arada maçta 25 Mart Oltuspor’un attığı 3 gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı

Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Oltuspor, önümüzdeki hafta Erzurum’da oynanacak ve gruptan çıkabilmesi için hayati önem taşıyan Horasanspor maçına kilitlendi.