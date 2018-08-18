Afişli sürpriz evlenme teklifi

Erzurum’da yaşan 32 yaşındaki Ekrem Uçar, 24 yaşındaki Batmanlı kız arkadaşı Selma Tufan’a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Özel bir şirkette çalışan Ekrem Uçar, Çevre Mühendisi olan kız arkadaşı Selma Tufan’a evlilik teklifi yapmak için üzerinde “Benimle evlenir misin?” yazılı afiş bastırdı.

Bastırdığı afişi Atatürk Üniversitesi kavşağı üzerinde bulunan üst geçide asan Uçar, daha sonra kız arkadaşıyla bu istikametten geçerken afişi göstererek cebinden çıkarttığı yüzükle evlenme teklifi etti. Şaşkınlık içerisinde kalan genç kız, Ekrem Uçar’ın evlilik teklifine "evet" cevabını verdi.