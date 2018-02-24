Afrin’deki Mehmetçik için dua ettiler

Yakutiye Medresesi önünde basın açıklaması yapan dernek yöneticileri binlerce vatandaşın katıldığı törende Mehmetçik için dua ettiler.

Yapılan basın açıklamasına Erzurum Müftüsü Hasanı Hüsnü Sula, Erzurum Din Görevlileri Dernek Başkanı Mahmut Budak, Fırat Kalkanı Operasyonunda Şehit olan Burak Karakoç’un Babası Abdurrahim Karakoç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 tane küçükbaş hayvanın kurban edildiğini ifade eden Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, “Vatanımız ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı verdiği destansı mücadelede kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor, şanlı ordumuzu kudretiyle her daim muzaffer kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cennet vatanımızın güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Yüce Allah’tan kahraman gazilerimize acil şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasından sonra yapılan dua sırasında Fırat Kalkanı Operasyonunda Şehit olan Burak Karakoç’un baba Abdurrahim Karakoç göz yaşlarına hakim olamadı.