Ağız sağlına dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş eti iltihabı ve diş çürüklerinin ağızda meydana getirdiği bakteriler, böbreğe yerleşerek çeşitli enfeksiyonlara yol açabiliyor" dedi.

Diş çürüğünün ve diş eti hastalığı plak oluşumundan kaynaklandığını anlatan Diş Hekimi Kazak, "Şeker ve nişastalı yemekler plakla reaksiyona girerek asitlerin serbest kalmasına neden olur. Bu asitler dişin sert minesini yıpratır ve oyuklar oluşturarak dişin çürümesine yol açar. Biriken plaklar zamanla sertleşerek dişeti hastalığına yol açar. Bunun dışında böbrek hastalıkları gibi sistemik hastalıklar da dişeti hastalığına yol açabilir. Diş çürüğü ve dişeti hastalıkları zaman içinde ağız içinde bakteri oluşumuna neden olur. Ağızdaki çürük, kan yolu ile böbreklere yayılabilir ve hastalıklara yol açabilir. Ağız içerisinde birtakım mikrobiyal organizmaların sindirim sistemine geçmesi, insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

Diş Hekimi Kazak, yapılan araştırmalarda böbrek ve diyaliz hastalarının birçoğunda diş eti ve diğer ağız hastalıklarına rastlandığını ifade ederek, "Ağızda bakteri birikimi enfeksiyona neden olabilir. Çünkü böbrek hastalığı olan kişilerin bağışıklık sistemleri zayıfladığı için enfeksiyonlara daha yatkındır. Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda çene kemiği kaybı ortaya çıkabilir. Kalsiyum dengesizliği, zayıflayan kemiklerdeki kalsiyum kaybını artırabilir. Zayıf kemikler dişlerin köklerinin gevşemesine ve dişlerin düşmesine yol açabilir. Kemik kaybını önlemeye yardımcı olmanın en iyi yolu, kalsiyum ve fosfor düzeylerini olması gerektiği seviyelerde tutmaya çalışmaktır. Diş hekiminizi tedavi öncesi varsa böbrek ya da diyaliz hastalığınız konusunda bilgilendirmelisiniz. Böbrek hastaları, herhangi bir diş rahatsızlığı olduğunda, tedavi süresiyle ilgili üroloğunu da bilgilendirmelidir. Doktorunuz enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olmak için tedavi öncesinde antibiyotik kullanımını önerebilir. Hemodiyaliz hastalarında diş çekimi gibi dental işlemler, diyaliz işleminin olmadığı günlerde yapılmalıdır. Böbrek nakli durumunda enfeksiyonları önlemek için hem donörün hem de hastanın diş eti hastalığı ve diş çürüğü gibi rahatsızlıkları tedavi edilinceye kadar ertelenir. Sağlığın ağızdan başladığını unutmamak gerekir. Ağız içi bakteriler vücuttaki birçok organın rahatsızlanmasına neden olabilir. Yine bazı hastalıkların ilk belirtileri de ilk olarak ağızda görülmeye başlanabilir. Bu yüzden, ağız ve diş sağlığına her zaman özen gösterilmeli ve düzenli olarak diş muayenesi yaptırılmalıdır" şeklinde konuştu.