AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz’den 17. kuruluş yıldönümü Mesajı

Aziz Milletimiz 15 Temmuz’da nasıl hainleri püskürttüyse, bugünde ekonomi üzerinden oyun oynamaya çalışan hainleri de öyle püskürtecektir.’ dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 17. Kuruluş yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Partinin kuruluşunun Türkiye’nin kurtuluşu olduğunu söyledi. AK Parti İl Başkanı Öz, yayınladığı mesajda, AK Parti sevdasının millet sevdası, memleket sevdası, büyüyen ve gelişen Türkiye sevdası olduğuna dikkat çekerek, AK Parti’nin kuruluşunun Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Başkan Öz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Her şey Türkiye için’ ve ’Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacak’ diyerek başlattığı siyasi mücadelemiz bugün 17. yılına ulaşmıştır. AK Parti bir siyasi parti olarak parti içi demokrasi, millet iradesine saygınlık, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına yüksek değerler katmıştır. Partimiz kuruluşundan bugüne Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarısını her seçimde yükselterek milletle kucaklaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, Milleti Yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün Genel ve Yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır. Aziz Milletimiz 15 Temmuz’da nasıl hainleri püskürttüyse, bugünde ekonomi üzerinden oyun oynamaya çalışan hainleri de öyle püskürtecektir. Vatanımızın ve Milletimizin bu şahlanış dönemini ekonomi ile sarsacaklarını sanıyorlar ama asla durduramayacaklar.

Bu duygu ve düşünceler içinde partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. AK Parti’yi kurarak tarihe düşülen notlarda bizim de katkımızın olmasını sağlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Partimizin 17. kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."