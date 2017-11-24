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24 Kasım 2017 16:55

AK Parti Tekman İlçe kongresi yapıldı

AK Parti Tekman İlçe kongresi Başbakan Yardımcısı Prof.

AK Parti Tekman İlçe kongresi yapıldı

24 Kasım 2017 16:55

Dr. Recep Akdağ’ın katılımıyla yapıldı.


Tekman Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye katılım oldukça yoğun oldu.


Kongreye Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın yanı sıra Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, AK Partinin millete hizmet için kurulduğunu belirterek. Geçen 15 yıllık Ak parti iktidarında Türkiye’nin üç kat büyüdüğünü söyledi.


Teröre fırsat verilmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Akdağ, “Türk de Kürt de kardeştir. Geçmişte 15-16 yaşlarındaki çocuklarımızı dağa kaçırıp hayatlarını kararttılar. Bizler onların inlerine girdik. Artık PKK bitti” dedi.


Konuşmasında Erzurum - Tekman karayolunda yapılacak olan Palandöken tüneline de değinen Prof. Dr. Akdağ, Nisan ayında projeye başlanacağını ve 2019 yılına kadar tamamlanmasının amaçlandığını söyledi.


Kongrede tek aday olan mevcut İlçe Başkanı Taner Özer yeniden ilçe başkanlığına seçildi.




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