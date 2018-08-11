Dr. Recep Akdağ, CHP’de yaşanan kurultay krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmede Kılıçdaroğlu’na yönelik, “630 olmadı da 600 insan kurultay yap diyor. Eee git ne korkuyorsun. Orada ne yapacaklar, öcü mü var, niye korkuyorsun" dedi.

Kardelen TV ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Kardelen Haber Spikeri Duygu Şahin’in sorularını yanıtlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun durumu acınası bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör yakıştırmasını zaman zaman ortaya koyuyor. Ancak kendisi tam bir diktatör gibi davranıyor. 630 olmadı da 600 insan kurultay yap diyor. Eee git ne korkuyorsun. Orada ne yapacaklar öcü mü var, niye korkuyorsun. Sayın İnce de gelse bir şey değişmeyecek. CHP kendi genetik kodlarını değiştirmelidir” diye konuştu.

"ABD’nin tutumu nezaketten uzak"

ABD’nin tutumunun nezaketten uzak olduğunu söyleyen Akdağ, “ABD’nin tutumu bir stratejik ortak tutumu, bir müttefik tutumu değil. Trump’ın tweet’i siyasi nezaketten uzak. ABD büyük ve güçlü bir ülke olabilir. Varlıklı bir ülke olabilir. Ama ABD’yi yönetenlerin Türk milletinin tarihine bir dönüp bakması lazım” diye konuştu.

ABD’nin bu tutumunun dünya genelinde ABD’ye zarar vereceğini vurgulayan Akdağ şunları söyledi:

“Dünyadaki ve ABD’deki aklı selim siyaset yorumcuları bu durumun ABD’ye zarar vereceğini, ABD’ye bir bedel ödeteceğini konuşmaya başladılar. Çin’e karşı ekonomik savaş, Rusya ile farklı, İran ile farklı Türkiye’ye karşı böyle bir tutum sergileyeceksiniz. Bu yalnızca Sayın Trump’ın tutumu mu yoksa çevresindekilerle birlikte bir tutum mu bunu iyi izlemek lazım. sonuçta ABD bunu uzun bir şekilde götürebilir mi müşahede etmek lazım. Belki de götüremeyecek. Şimdi Amerika’da belirli bir Hristiyan bir grup var Evanjelistler. Bunların farklı inanışları var. Bu Evanjelist inanış Siyonist inanışla belli bir yerde örtüşüyor. Siyonistlerin bütün Orta Doğu’yu ele geçirmeleri dini hak gibi kabul edişleri Evanjelistler tarafından da onlar bunu yapacaklar ki peşinden de İsa gelsin hakimiyet sağlansın gibi bir dini yorumlamaları var. Dolayısıyla katı, kavgadan ve herkesle kötü olmaktan kaçınmayan belirli bir tutumu bir taraftan körüklüyorlar. ABD’de elbette sağduyulu aklıselim insanlarda var. Bunlar bu lüzumsuz gerginliğin hiçbir tarafa faydasının olmadığını göreceklerdir. Cumhurbaşkanımız Bayburt’ta ifade etti, biz hiç kimseyle kötü olmak istemeyiz. Ama bir Türkiye milleti olarak üstümüze gelen dayatmalara perva edecek bir millet değiliz. Bunun için ne gerekiyorsa hep beraber yapamaya hazırız."