Altay; “Bu oyunu da bozacağız”

EKONOMİK DARBE GİRİŞİMİ

Altay yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Küresel güçler, Gezi, 17-25 Aralık ve FETÖ darbeleriyle başaramadıkları saldırılara dolar üzerinden devam ederek ellerindeki tüm kozları kullanmaktadırlar. Ülkemiz pek çok açıdan büyük mesafe kaydetti. Topyekûn saldırılar ile belki bugün bazı çalkantılar yaşayabiliriz. Ancak bu saldırılara dur diyebilecek güçte bir güven ve psikolojik ortam var. Zor günlerde bize düşen kenetlenerek bir ve diri olduğumuzu göstermektir.

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Sosyal medya üzerinden yapılan manipülatIif paylaşımlara hiçbir vatandaşımız itibar etmemeli, sadece yetkili kurumlardan gelen açıklamalara itibar edilmelidir. Döviz mevduatlarının belli bir kur üzerinden TL’ye çevrileceği, döviz veya TL mevduatlarına el konulacağı, enflasyonun yüzde 50’ lere çıktığı ve ülkemizin iflas ettiği gibi söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.

STOKÇU ESNAF ŞİKAYET EDİLMELİDİR

Dolar artışı nedeniyle stok yapıp, satış yapmayan veya sattıklarına aşırı zam yapan bazı esnaflardan son birkaç gündür şikayetler almaktayız. Ülke ekonomisine darbe vurmak pahasına, elindeki ürünü döviz gibi gören bazı esnaflar, kur yükselişini fırsata çevirerek ya fahiş zam fiyatı uyguluyor yada döviz daha da yükselecek diye ürünlerini piyasadan çekiyor. Bu kişiler Ticaret İl Müdürlüklerine ve o esnafın bağlı olduğu odalara mutlaka şikayet edilmelidir.

DÖVİZ BOZDURMA VE YERLİ ÜRÜN KAMPANYASINA DEVAM

Bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, 2016 yılında yaptığımız gibi tasarruflarımızı dövizden TL’ye kaydırıp ülke ekonomisine büyük küçük demeden katkı sağlanmalıdır. Bu şekilde manevî bakımdan dimdik ayakta olduğumuzu tüm dünyaya gösterebiliriz. Bunun yanında, kendi emeğimizle ürettiğimiz sanayi ürünleri tercih edilmelidir. Bize her türlü tehdit ve baskı uygulayan ülke veya ülkelerin ürünlerini kullanmamak, Türk Lirasının değer kazanması noktasında en büyük destek olacaktır.”